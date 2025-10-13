 VIDEO | “¡Hazlo descansar!”: Graban a conductor con caballo amarrado a su auto en Coquimbo - Chilevisión
13/10/2025 14:14

VIDEO | “¡Hazlo descansar!”: Graban a conductor con caballo amarrado a su auto en Coquimbo

Pese a los reclamos y gritos de testigos, el hombre continuó transitando a alta velocidad con el animal.

Publicado por CHV Noticias

Gran indignación ha generado un registro donde se observa a un conductor manejando a alta velocidad con un caballo amarrado en un vehículo.

El hecho ocurrió el fin de semana recién pasado en Coquimbo, cuando el hombre transitaba con su auto por avenida La Cantera.

"¡Para la hu...! Hazlo descansar", le gritó la conductora que viralizó el video. Sin embargo, el sujeto hizo caso omiso y continuó desplazándose con el animal.

Municipio de Coquimbo anunció acciones contra conductor

A través de un comunicado, consignado por el medio El Día, la Municipalidad de Coquimbo anunció acciones contra el conductor que aparece en las imágenes.

“Ante el grave caso de maltrato animal en contra de un caballo, registrado en el sector de La Cantera, el Municipio de Coquimbo ya está coordinando acciones a través de la Dirección de Seguridad Pública y el Departamento de Medio Ambiente”, señalaron.

La entidad comunal informó que ya se cursó un parte empadronado al vehículo y están revisando las cámaras de seguridad para identificar al responsable.

“A través del área jurídica también se están evaluando las acciones a seguir para que este hecho no quede impune. La Municipalidad de Coquimbo reafirma su compromiso con el bienestar de los animales y realizará las acciones necesarias para combatir este tipo de hechos”, concluyeron.

Revisa el video acá:

