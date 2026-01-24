 Trabajador muere y dos son rescatados tras caer a pozo séptico en Las Condes - Chilevisión
24/01/2026 08:27

Trabajador muere y dos son rescatados tras caer a pozo séptico en Las Condes

La emergencia se registró en un edificio de Balmoral con Los Militares y obligó al despliegue de unidades especializadas por la presencia de materiales peligrosos en el lugar.

Un trabajador murió y otros dos resultaron rescatados con vida tras caer a un pozo séptico mientras realizaban labores de limpieza en un edificio de Las Condes

El hecho ocurrió pasadas las 20:30 del viernes en la intersección de Balmoral con Los Militares, hasta donde llegaron equipos de emergencia para intentar rescatar a los trabajadores. 

Según información preliminar, la estructura presentaba múltiples dificultades para el rescate, con dimensiones aproximadas de 2x2 metros y condiciones complejas al interior, lo que obligó a un operativo especializado.

Dos de los trabajadores lograron ser extraídos tras un intenso trabajo. Sin embargo, el tercero no pudo ser rescatado en una primera instancia, por lo que se solicitaron más recursos. Posteriormente se confirmó su fallecimiento debido a las condiciones del lugar.

El pozo contenía materiales peligrosos, entre ellos ácido sulfúrico, lo que complicó aún más las labores. Por esta razón se despachó una unidad especializada en materiales peligrosos para apoyar el procedimiento.

