“Si yo hubiera tenido un arma…”: Habla exjuez que sufrió turbazo en su casa en La Pintana - Chilevisión

El exmagistrado en retiro, Claudio Pavez fue víctima de un violento turbazo junto a su familia al interior de su domicilio en la comuna de La Pintana.

Según relató el exjuez, un grupo de al menos tres sujetos ingresó a la vivienda y los atacó a él, su hijo y su esposa, intimidándolos con armas de fuego y fierros.

Tanto Pavez como su señora, ambos adultos mayores, terminaron con lesiones tras el violento robo, motivo por el cual el otrora magistrado se manifestó a favor del uso de armas en civiles para defenderse en este tipo de casos.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Exmagistrado defendió uso de armas

Tras el asalto, Pavez se refirió a la posibilidad de haberse defendido de tener un arma, y argumentó que “a veces uno piensa que son exageradas las autoridades cuando no permiten que los ciudadanos tengan armas para defenderse”.

En esa línea, advirtió que “si yo hubiera tenido un arma para defenderme, le aseguro que no ocurre este asalto y tendríamos ahí adentro tres o cuatro muertos”.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Por su parte, desde el Gobierno, el ministro de Seguridad, Luis Cordero respondió a estos dichos y señaló que “uno tiene que empatizar con esas declaraciones y entenderlo en el contexto de lo que significa ser víctima de un delito violento”.

De igual manera, señaló que los turbazos son “un tipo de delito que ha manifestado cierto tipo de frecuencia en determinadas zonas de la ciudad. Tanto Carabineros como la Policía de Investigaciones tienen dos fuerzas de tarea que están vinculadas a las investigaciones de este tipo”.