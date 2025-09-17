 “Si yo hubiera tenido un arma…”: Habla exjuez que sufrió turbazo en su casa en La Pintana - Chilevisión
Minuto a minuto
VIDEO | Carne para asado y armas: Gran incautación en allanamiento carcelario previo a Fiestas Patrias Nueva medida de MallPlaza tras muerte de joven: Suspendieron actual servicio de seguridad “Si yo hubiera tenido un arma…”: Habla exjuez que sufrió turbazo en su casa en La Pintana Informe oficial: Revelan causa de muerte de joven que perdió la vida en Mall Plaza Vespucio Carolina Tohá reaparece en lanzamiento de campaña de Jeannette Jara: “Representa la mejor opción”
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
17/09/2025 15:43

“Si yo hubiera tenido un arma…”: Habla exjuez que sufrió turbazo en su casa en La Pintana

El exmagistrado sufrió un robo junto a su esposa e hijo al interior de su domicilio. Desde el gobierno señalaron que "uno tiene que entenderlo en el contexto de lo que significa ser víctima de un delito violento".

Publicado por CHV Noticias

El exmagistrado en retiro, Claudio Pavez fue víctima de un violento turbazo junto a su familia al interior de su domicilio en la comuna de La Pintana.

Según relató el exjuez, un grupo de al menos tres sujetos ingresó a la vivienda y los atacó a él, su hijo y su esposa, intimidándolos con armas de fuego y fierros.

Tanto Pavez como su señora, ambos adultos mayores, terminaron con lesiones tras el violento robo, motivo por el cual el otrora magistrado se manifestó a favor del uso de armas en civiles para defenderse en este tipo de casos.

Exmagistrado defendió uso de armas

Tras el asalto, Pavez se refirió a la posibilidad de haberse defendido de tener un arma, y argumentó que “a veces uno piensa que son exageradas las autoridades cuando no permiten que los ciudadanos tengan armas para defenderse”.

En esa línea, advirtió que “si yo hubiera tenido un arma para defenderme, le aseguro que no ocurre este asalto y tendríamos ahí adentro tres o cuatro muertos”.

Por su parte, desde el Gobierno, el ministro de Seguridad, Luis Cordero respondió a estos dichos y señaló que “uno tiene que empatizar con esas declaraciones y entenderlo en el contexto de lo que significa ser víctima de un delito violento”.

De igual manera, señaló que los turbazos son “un tipo de delito que ha manifestado cierto tipo de frecuencia en determinadas zonas de la ciudad. Tanto Carabineros como la Policía de Investigaciones tienen dos fuerzas de tarea que están vinculadas a las investigaciones de este tipo”.

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Aún te faltan compras de Fiestas Patrias? Revisa cómo funcionará el comercio el 18 y 19 de septiembre

Lo último

Lo más visto

Horario de supermercados y malls en Santiago para Fiestas Patrias 2025: Revisa aperturas y cierres

Conoce los horarios especiales de supermercados y centros comerciales en la capital durante la previa de estas Fiestas Patrias.

17/09/2025

“Una nueva etapa”: María José Quintanilla publicó misterioso texto que reavivó rumores de separación

La cantante y animadora fue hasta su cuenta de Instagram para realizar un honesto desahogo, donde aseguró haber vivido momentos complicados a nivel personal.

17/09/2025

VIDEO | Así reaccionó el sospechoso por asesinato de Charlie Kirk al escuchar los cargos

Tyler Robinson, el principal sospechoso por el asesinato del activista conservador estadounidense Charlie Kirk, compareció ante la corte distrital de Utah.

17/09/2025

Luis Jiménez sorprendió con coqueta respuesta a Disley Ramos y encendió las redes

El exfutbolista dejó un sorpresivo mensaje en los comentarios del más reciente video de la influencer y los seguidores no perdonaron.

17/09/2025
Publicidad