“Podría ser una tragedia”: Testigo relató tenso momento en que auto embistió bicicletas en Las Vizcachas - Chilevisión

13/01/2026 11:15

“Podría ser una tragedia”: Testigo relató tenso momento en que auto embistió bicicletas en Las Vizcachas

Un conductor chocó un restaurante y destruyó el transporte de deportistas que comían en el lugar. Carolina, quien grabó lo ocurrido protestó: "Ni siquiera tomando desayuno con la bicicleta al lado estás seguro".

Publicado por CHV Noticias

El pasado domingo, un automóvil embistió un restaurante en Las Vizcachas y destruyó por completo las bicicletas estacionadas de deportistas que comían en el lugar. Mediante un video, una de las personas afectadas denunció este hecho. 

Aparte de mostrar la pérdida total de sus medios de transporte, expuso una grabación en la que se ve al joven que protagonizó este siniestro vial mientras contactaba a sus familiares mediante una llamada por teléfono: "Papá, choqué. Me quedé dormido".

Carolina, quien grabó el momentos posteriores del accidente, conversó con CHV Noticias y protestó por "la frustación que tenemos como ciclistas. Ni siquiera tomando desayuno con la bicicleta al lado estás seguro por la irresponsabilidad de conductores". 

El camino hacia el Cajón del Maipo es frecuentemente transitado por pedaleros, quienes advierten los peligros de viajar por dicha ruta. Para prevenir, por ejemplo, usan elementos de seguridad, viajan en grupo y se orillan lo más posible.

"Un ciclista imprudente es un peligro para sí mismo, pero un automovilista o un motociclista imprudente es un peligro para todos", manifestó uno de ellos a CHV Noticias.

"Podría haber sido una tragedia, algo peor. Gracias a Dios eso no ocurrió. Pero estábamos preocupados por las lesiones y el pánico de la gente que estaba", comentó Andrés Pineda, administrador del restaurante afectado.

El responsable de este gran susto fue detenido por Carabineros y, según los locatarios, se habría comprometido a costear los daños. Sin embargo, en el caso de las ciclistas afectadas tendrán que efectuar una demanda civil, según Carolina.

