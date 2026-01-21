VIDEO | Pasó toda la noche en la iglesia: Detienen a sospechoso de robo en la Catedral de Santiago - Chilevisión

Carabineros detuvo el martes al sospechoso del robo de candelabros al interior de la Catedral de Santiago cometido el pasado 6 de enero.

Se trata de un hombre de 53 años de nacionalidad chilena que ingresó a la iglesia y permaneció durante toda la noche para robar adornos de plata y oro.

Posterior al robo, el hombre viajó hasta Concepción para reducir las especies y fue capturado cuando regresaba a Santiago.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Sobre los objetos robados, la policía informó que se encontraron piezas de los candelabros cortadas y fundidas, y según la teoría de la policía, los estaba preparando para venderlos como metal.

“Tenía un perfil criminal que pudimos establecer gracias a la Interpol, en donde mantenía diferentes antecedentes policiales y penales en España y Francia por robos violentos y asociación criminal”, detallaron desde Carabineros.

Las piezas históricas que fueron robadas son reliquias del año 1700 con más de 300 años de historia.