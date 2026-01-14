Partido Nacional Libertario anunció que no formará parte del gobierno de José Antonio Kast - Chilevisión

Tras varias semanas de especulaciones, finalmente el Partido Nacional Libertario (PNL) anunció este miércoles que no será parte del próximo gobierno del presidente electo José Antonio Kast.

Mediante un comunicado, la colectividad informó que tomó la decisión "tras evaluar las conversaciones sostenidas en los últimos días".

Recordemos que el partido liderado por Johannes Kaiser sostuvo conversaciones en "La Moneda chica" de Las Condes con el círculo cercano del mandatario electo.

Sin embargo, dichos encuentros no habrían llegado a buen puerto, cosa que hoy terminó por zanjarse con este anuncio.

"Concluimos que el diseño político escogido nos aleja de la posibilidad de incidir en aquellas áreas en las que construimos nuestra oferta programática. Podemos ser un mejor aporte desde una posición de responsabilidad e independencia", señalaron.

A renglón seguido, indicaron que el deber de la tienda "es servir los intereses superiores de la Patria, defender los valores que están consagrados y hacer todos los aportes que consideramos correctos al próximo gobierno", dicen, para "ayudarle a realizar una buena gestión".

Finalmente, dijeron que reconocen la "autonomía y derecho del Presidente Electo" para "diseñar su equipo de Gobierno". "Le deseamos éxito a él y a su gabinete, puesto que de ello depende el futuro de Chile", concluyeron.