VIDEO | Motoquera grabó impactante choque en autopista de Santiago en primera persona - Chilevisión

30/09/2025

VIDEO | En primera persona: Motoquera registró impactante choque en autopista de Santiago

A través de Instagram, la joven de 20 años se viralizó tras compartir el registro en primera persona del accidente. "Sólo quedé machucada", afirmó la mujer.

Publicado por CHV Noticias

Una motociclista chilena compartió el impactante registro de un choque que sufrió al interior de un túnel de Santiago.

A través de Instagram, la joven de 20 años publicó un video grabado en primera persona, donde se muestra el momento en que salió eyectada de su moto tras impactar con un vehículo que iba frente a ella.

"No fue nada grave, solo quedé machucada", escribió Constanza en la publicación, que musicalizó con la canción Siente el Boom de Tito, El Bambino.

El registro suma más de 3 millones de reproducciones y miles de "Me gusta" y comentarios en la mencionada red social.

Habla motoquera que sufrió choque en autopista

En entrevista con ADN, la mujer señaló que el hecho ocurrió el pasado martes 23 de septiembre en la Autopista Costanera Norte.

La camioneta delante de mí frena en seco para detenerse completamente y yo no alcanzo a frenar, lo intento esquivar, pero alcanzo a chocar mi espejo y mi hombro con su foco lateral y ahí salgo eyectada de la moto", relató.

Ante la preocupación de algunos usuarios, la motociclista reveló que salió practicamente ilesa del accidente. "Por suerte solo quedé con las rodillas moradas y dolor de cola, pero por suerte fue solo eso, nada grave", señaló.

