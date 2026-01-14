 Fue encontrada sin vida dentro su hogar: ¿Quién es Magdalena Burgos? - Chilevisión
14/01/2026 16:52

Fue encontrada sin vida dentro su hogar: ¿Quién es Magdalena Burgos?

La muerte de la parvularia de 40 años, provocó impacto en la comuna de Florida, región del Biobío, que este miércoles brindó el último adiós a la "Tía Magda".

Magdalena Burgos, una educadora de párvulos de la comuna de Florida, región de Biobío, fue encontrada sin vida en su hogar este lunes por sus compañeras de trabajo. Por ahora, su muerte está siendo investigada como un homicidio.

A la espera de esclarecer la causa, su funeral fue realizado durante la tarde de este miércoles, al cual acudieron familiares y vecinos.

¿Quién es Magdalena Burgos?

Magdalena tenía 40 años. Era educadora de párvulos en un jardín de la Fundación Integra en la comuna de Florida, donde era conocida como la "Tía Magda".

La jornada del lunes 12, no apareció en su lugar de trabajo y eso causó preocupación en sus colegas. Tras no obtener noticias de ella, fueron a su casa, ya que Burgos vivía muy cerca de allí. 

Cuando la encontraron sin vida, de inmediato contactaron a paramédicos y denunciaron a Carabineros. De momento, no hay sospechosos en este crimen, pero la fiscalía tiene sospechas de que fue un homicidio empleado con algún elemento contundente. 

Asistentes del funeral comentaron que es "algo inexplicable, pasó tan de pronto. Estamos todos impactados, sin saber nada", mientras que un vecino de la víctima indicó que "no hay explicación, una joven trabajando y que de la noche a la mañana no se sepa que pasó con ella".

