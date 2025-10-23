¿Vivían juntos? Los nuevos detalles que dan un vuelco al caso del secuestro de joven en Temuco - Chilevisión

Eugenio Sáez, defensor penal público y representante del hasta ahora único imputado, entregó nuevos antecedentes sobre el presunto secuestro con homicidio en Temuco.

Entre ellos, que la llamada advirtiendo del rapto provino de la misma residencia donde hospedaba la víctima.

"El día de hoy se controló la detención de mi representado adolescente, además de un coimputado adulto", comenzó diciendo en un punto de prensa. Dado que hay diligencias pendientes, informó que se amplió la detención hasta el domingo.

Fue a continuación cuando reveló un dato que podría ser clave en la investigación del caso que terminó en la muerte de un joven de 20 años en extrañas circunstancias. José Tamayo, oriundo de Quilicura, había viajado hasta La Araucanía para trabajar como temporero.

"El llamado a los equipos de emergencia se produce en el domicilio donde se encontraban ambos detenidos", contó el jurista, dando cuenta de un dato que aportará nuevas aristas a las policías.

Muerte de joven en Temuco: ¿Fue o no un secuestro?

Cabe mencionar que en un inicio trascendió entre la prensa que había una denuncia por presunta desgracia, puesto que la madre había presentado una denuncia en la región Metropolitana al no tener noticias sobre su hijo.

Fiscalía, en consecuencia, tomó la denuncia en la región de La Araucanía y se presentaron pruebas como fotografías. Además, desde Fiscalía confirmaron que a la madre le pidieron $200.000 a cambio de la liberación.

Ahora surge otra hipotesis a cargo del abogado defensor: Dice que los dos detenidos por el supuesto secuestro vivían con la víctima en un mismo inmueble con acuerdo común, por lo que desestima la tesis de rapto.

Aún cuando todavía es materia de investigación, lo cierto es que los uniformados pudieron hallar el paradero de José Tamayo gracias a las medidas que ordenó Fiscalía en vista de los antecedentes que recopilaron tras la denuncia de la madre.

SML establecerá si hubo participación de terceros

Por otra parte, también se investiga la data de muerte del joven, pues hay un informe pendiente del Servicio Médico Legal que dilucidará esta arista este domingo. Este documento, además, establecerá si hubo o no terceras personas invoulcuradas en la muerte.

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se refirió al caso y declaró: "Existen antecedentes que nosotros estamos mirando con mayor detención antes de hacer un juicio más categórico sobre ese punto, a la espera de las indagaciones por parte de la policía".

"El Ministerio de Seguridad y las policías tienen siempre particular foco en tratar de identificar qué prácticas de determinadas organizaciones criminales que puedan ser extranjeras pudieran estar siendo desarrolladas por bandas nacionales", explicó

"Esa es la preocupación que existe en materia de secuestros, pero en el caso de Temuco, creo que todavía nos falta obtener un par de informaciones adicionales para poder confirmar o no esa apreciación en ese caso", cerró.