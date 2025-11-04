VIDEO | Tenían explosivos escondidos bajo la cama: Así fue la detención que desbarató banda en Calama - Chilevisión

Personal del OS7 de Carabineros logró la detención de dos sujetos que tenían en su poder una importante cantidad de elementos explosivos en la comuna de Calama. Entre los objetos incautados en uno de los domicilios se encontraron 4 cartuchos de emulsión, 99 detonadores, un cargador de pistola, aceleradores explosivos, municiones y otras especies asociadas al ilícito. Los detenidos son dos hombres chilenos de 20 y 21 años y quedaron en prisión preventiva por infracción a la Ley de Control de Armas y Explosivos.