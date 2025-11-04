 VIDEO | Tenían explosivos escondidos bajo la cama: Así fue la detención que desbarató banda en Calama - Chilevisión
Minuto a minuto
Crimen fue planificado por una herencia: Cronología del triple homicidio en La Reina VIDEO | El momento en que Gonzalo Migueles, esposo de Ángela Vivanco, se entregó tras allanamientos Gonzalo Migueles, esposo de Ángela Vivanco, se entregó en el OS7 tras orden de detención de Fiscalía Denuncian a diputado por presunto abuso sexual contra exasesora: Ya presentaron una querella Revés total para Daniel Jadue: Perdió su militancia en el PC tras ser inhabilitado para sufragar
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
04/11/2025 18:26

VIDEO | Tenían explosivos escondidos bajo la cama: Así fue la detención que desbarató banda en Calama

Personal del OS7 de Carabineros logró la detención de dos sujetos que tenían en su poder una importante cantidad de elementos explosivos en la comuna de Calama. Entre los objetos incautados en uno de los domicilios se encontraron 4 cartuchos de emulsión, 99 detonadores, un cargador de pistola, aceleradores explosivos, municiones y otras especies asociadas al ilícito. Los detenidos son dos hombres chilenos de 20 y 21 años y quedaron en prisión preventiva por infracción a la Ley de Control de Armas y Explosivos.

Lo más visto

La verdad tras el arma encontrada en el triple crimen en La Reina: Involucra al único detenido

Un reportaje de CHV Noticias reveló detalles exclusivos de la carpeta investigativa, entre ellos el hallazgo de un elemento en el sitio en que asesinaron al fotógrafo Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos.

04/11/2025

“Ha sido muy complejo”: Juan José Gurruchaga reveló que su hijo tiene síndrome grave y poco común

El actor y comunicador se sumó a una campaña de la Liga Chilena Contra la Epilepsia, instancia en la que informó sobre el Síndrome de Lennox-Gastaut en el día mundial de este síndrome epiléptico.

04/11/2025

Hermana de la víctima entre sospechosos: Revelan el presunto rol de otro familiar en asesinato de La Reina

Una sociedad inmobiliaria, mil millones de pesos y un profundo conflicto familiar. CHV Noticias tuvo acceso a detalles inéditos de la investigación por la muerte de Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos gemelos.

03/11/2025

Cecilia Gutiérrez lanzó bomba farandulera: Reveló que Fabricio y Mariela Román habrían vuelto

Cecilia Gutiérrez entregó detalles de la decisión que habría tomado la pareja tras el escándalo mediático en el que se vieron envueltos a raíz de rumores de infidelidad del brasileño con una modelo en Temuco.

04/11/2025
Publicidad