¿De qué delitos acusan a los hijos y exyerno de Julia Chuñil? Defensa pidió declarar ilegales las detenciones - Chilevisión

Tres hijos y un exyerno de Julia Chuñil fueron detenidos durante la madrugada de este miércoles tras un masivo operativo encabezado por Fiscalía y Carabineros.

Los arrestos se concretaron en las comunas de Máfil y Temuco en el marco de la investigación por la desaparición de la dirigenta mapuche, caso que estalló en noviembre de 2024.

Durante la tarde, las cuatro personas pasaron a control de detención y fueron acusadas por Fiscalía: los tres hijos de Chuñil, de parricidio; el exyerno, de homicidio calificado con alevosía.

En la instancia, la defensa de los individuos solicitó que las detenciones fueran declaradas ilegales.