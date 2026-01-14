 ¿De qué delitos acusan a los hijos y exyerno de Julia Chuñil? Defensa pidió declarar ilegales las detenciones - Chilevisión
14/01/2026 15:35

¿De qué delitos acusan a los hijos y exyerno de Julia Chuñil? Defensa pidió declarar ilegales las detenciones

A esta hora se está llevando a cabo el control de detención de los cuatro arrestados en el marco de la investigación.

Tres hijos y un exyerno de Julia Chuñil fueron detenidos durante la madrugada de este miércoles tras un masivo operativo encabezado por Fiscalía y Carabineros.

Los arrestos se concretaron en las comunas de Máfil y Temuco en el marco de la investigación por la desaparición de la dirigenta mapuche, caso que estalló en noviembre de 2024. 

Durante la tarde, las cuatro personas pasaron a control de detención y fueron acusadas por Fiscalía: los tres hijos de Chuñil, de parricidio; el exyerno, de homicidio calificado con alevosía.

En la instancia, la defensa de los individuos solicitó que las detenciones fueran declaradas ilegales.

