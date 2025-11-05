Caso “muñeca Bielorrusa”: Pareja de Vivanco obtuvo $45 millones en fallos judiciales - Chilevisión

En el marco de la trama denominada “muñeca bielorrusa”, este miércoles se conoció que la pareja de la destituida ministra de la corte suprema Ángela Vivanco habría obtenido al menos 45 millones de pesos producto de fallos judiciales que favorecieron a una empresa minera que demandó a Codelco. El millonario monto se conoció luego de que el Séptimo Juzgado de Garantía ampliara la detención a Gonzalo Migueles, pareja de Vivanco, y a los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos. En tanto, el Ministerio Público presentó esta tarde una querella de capítulos en contra de la magistrada, lo que abre paso a su formalización.