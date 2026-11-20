Evelyn San Martín, mujer de 43 años, había ingresado a la clínica para que le instalaran un catéter como parte de su tratamiento de quimioterapia. Tras recibir el alta, se dio cuenta de una inesperada situación.

La denuncia de Evelyn San Martín, una mujer de 43 años en tratamiento por un cáncer de mama con metástasis, generó indignación en redes sociales.

Al salir de la Clínica RedSalud de Valparaíso, se encontró con que habían robado especies desde su auto, que había dejado estacionado en avenida Brasil.

San Martín había ingresado a la clínica para que le instalaran un catéter como parte de su tratamiento de quimioterapia. Tras recibir el alta, grabó un video en el que mostró los daños en el vehículo.

“Recién dada de alta y así encontré mi auto”, escribió al compartir el registro.





“Como si no fuera suficiente…”

“Me dieron el alta después de la instalación del catéter para la quimio, salí de la clínica en Valparaíso y nos habían roto el vidrio trasero del auto para robar. Como si no fuera suficiente con todo lo que estamos pasando”, relató.

Al revisar el auto, San Martín se dio cuenta de que se habían llevado su botiquín y varias mochilas. “Pero estamos bien, y eso es lo importante. Las cosas materiales se recuperan; la salud y la familia, no. Seguimos adelante”, expresó.

La publicación recibió mensajes de apoyo de sus seguidores, algunos de los cuales la animaron a tomar acciones por el robo.