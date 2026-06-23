VIDEO | Grabaron a presuntos responsables de encerrona que dejó muerto a niño de 12 años: Asaltaban una bencinera

Antes de la fatal encerrona, el grupo de antisociales irrumpió en una bencinera e intimidó a un trabajador y un cliente que estaba en el lugar. Todo fue grabado

Un nuevo registro de una cámara de seguridad captó a los miembros de la banda que protagonizó la encerrona en la que murió un niño de 12 años en una encerrona, en la comuna de San Bernardo.

Se trata del momento previo, en donde los delincuentes irrumpen en una estación de servicio en ubicada en calle Eyzaguirre.

En ese lugar, según quedó registrado en las imágenes, el grupo de cinco sujetos aborda al trabajador de la bencinera para robarle sus pertenencias y dinero en efectivo, intimidándolo con lo que parece ser un arma blanca.





Lo mismo hicieron con el conductor de una SUV blanca, que estaba en el lugar esperando por cargar bencina.

En este nuevo registro se ve de frente a los supuestos delincuentes, lo que se complementa con la grabación previa en el mismo lugar donde también se ve el actuar de los sujetos.

Tour delictual en San Bernardo

Posteriormente, los sujetos fueron hasta el sector de la Ruta 5 Sur con Camino Catemito, donde interceptaron a un vehículo que regresaba de una viaje a Argentina.

El auto era conducido por el padre de la familia y al momento de la encerrona lo adultos lograron salir rápidamente. Sin embargo, el menor de 12 años quedó, aparentemente, atrapado con el cinturón de seguridad y fue arrastrado por varios metros.

Producto de las lesiones el menor falleció y los antisociales abandonaron el vehículo y dándose a la fuga tras percatarse de lo ocurrido.