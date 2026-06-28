VIDEO | Fue intencional: Cámara captó a sujeto provocando incendio en departamento de Santiago

La víctima señaló que su expareja, con quien tiene dos hijos, la tiene amenazada de muerte tras iniciar una nueva relación.

Durante la madrugada de este domingo, un departamento ubicado en la comuna de Santiago fue consumido por un incendio.

En el inmueble se encontraban cuatro personas, dos adultos mayores y dos menores de 8 y 9 años, quienes fueron evacuados tras las intensas llamas.

La madre acusó a su expareja y padre de los niños de provocar el siniestro tras enterarse de que había iniciado una nueva relación. Incluso la mujer agregó que el sujeto la tiene amenazada de muerte .





Cámara capta momento en qué hombre inicia incendio en departamento

A través de una cámara de seguridad se aprecia cómo un sujeto llega hasta el inmueble pasadas las 5 de la madrugada.

Ahí comienza a rociar líquido acelerante para después provocar una gran llama y huir del lugar. La investigación del hecho está a cargo de la Labocar de Carabineros.