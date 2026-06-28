Investigan incendio de departamento en Santiago: Expareja de afectada habría provocado las llamas con sus hijos al interior

Las policías investigan a un sujeto que llegó al inmueble con artefactos incendiarios y líquido acelerante, mientras en su interior se encontraban dos niños de 8 y 9 años y dos adultos mayores.

Un departamento quedó completamente destruido tras un incendio registrado durante la madrugada de este domingo en la comuna de Santiago.

El siniestro ocurrió en la intersección de General Baquedano con Rosas, donde las primeras diligencias apuntan a que un sujeto habría llegado con artefactos incendiarios y líquido acelerante, mientras al interior de la vivienda se encontraban dos adultos mayores y dos niños de 8 y 9 años.

La vivienda era habitada por una mujer junto a sus padres y sus dos hijos, quien acusó a su expareja y padre de los menores de haber provocado el incendio.

“Hace mucho tiempo tengo una denuncia contra el papá de mis hijos, quien es una persona que está mal de la cabeza y me tiene amenazada de muerte . Él se enteró de que tengo nueva pareja e hizo esto, incendió el departamento”, afirmó la mujer.





La investigación para esclarecer la dinámica de los hechos y determinar eventuales responsabilidades quedó a cargo de Labocar de Carabineros.