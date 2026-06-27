VIDEO | Exfuncionario del área de la salud atacó a compañero con un fierro tras ser despedido

El hombre fue desvinculado el jueves y el viernes regresó portando un chuzo con el que atacó a trabajador y causó daños en buses de la municipalidad.

Un exfuncionario del área de la salud tuvo un día de furia, atacó con un fierro a un ex compañero causándole lesiones, tras ser despedido, en San Ramón.

El sujeto se desempeñaba en la Municipalidad de San Ramón, precisamente de la Dirección de Salud, trabajando en la mantención de distintos tipos de mobiliarios y de dependencias municipales.

Pero todo cambió el día jueves. Debido a un sumario investigativo en su contra , fue desvinculado, lo que desató su día de furia.





“Durante el día de ayer, una persona exfuncionaria, al ser notificado de su desvinculación,

actuó de manera muy furiosa y violenta, dañando infraestructura municipal y también a funcionarios municipales”, señaló el alcalde subrogante de la comuna de San Ramón, Braulio Palma.

También explicó que en primera instancia “esta persona atacó dos vehículos, en realidad dos buses de la municipalidad, que son de propiedad municipal, rompiendo los vidrios frontales, al parecer con un fierro, coloquialmente un chuzo“.

Atacó bus con niños

El hombre también atacó dos buses en los que iban a bordo personas que iban a un paseo, golpeando parabrisas. Producto de eso, una de las conductoras terminó herida en sus manos.

En los automóviles iban niños y familias que se disponían a realizar un paseo hacia el litoral central y que ante la violencia del funcionario desvinculado, reacionaron gritando y tratando de apartarse del lugar.