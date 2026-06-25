VIDEO | Estaba escondido en un domicilio: Así fue la detención del quinto implicado en muerte de niño de 12 años en San Bernardo

Personal del GOPE y del OS9 de Carabineros allanó un domicilio en el sector de 5 Pinos, donde se encontraba el hombre de 23 años.

Carabineros reveló un video del momento en que personal del GOPE y del OS9 detuvieron al quinto acusado de asesinar a Alejandro Águila, niño de 12 años, en una encerrona en San Bernardo.

Las imágenes, grabadas por un oficial en primera persona, muestran cómo llegaron los uniformados a un domicilio en el sector de 5 Pinos, donde el hombre de 23 años permanecía escondido.

Es en ese instante, que Carabineros procedió a allanar la vivienda, “tras diversas diligencias investigativas desarrolladas por un equipo multidisciplinario de la institución, en coordinación con la Fiscalía Metropolitana Occidente”.





“En el marco del cumplimiento de órdenes de entrada y registro, se detuvo a un sujeto de 23 años, implicado en el robo con homicidio“, comunicaron a través de su cuenta de X.

Finalmente, en las últimas horas se detuvo a un sexto individuo vinculado al trágico crimen que conmovió al país entero.

Dos jóvenes de 17 años enfrentaron la formalización y quedaron en internación provisoria, mientras que para los dos adultos de 18 y 21 años se decretó prisión preventiva.