“Pedimos justicia para Alejandro”: Familia de niño asesinado exige “las penas más altas” para los autores

A través de la declaración, la familia expresó su gratitud por el acompañamiento recibido desde que ocurrió la tragedia que conmocionó al país. “Confiamos en que la investigación permitirá establecer todas las responsabilidades correspondientes”, afirmó.

La familia de Alejandro Águila Jorquera, el niño de 12 años que murió tras ser arrastrado por un vehículo durante un violento robo en San Bernardo, emitió un comunicado público para agradecer las muestras de apoyo recibidas.

A través de la declaración, la familia expresó su gratitud por el acompañamiento recibido desde que ocurrió la tragedia que conmocionó al país.

“Cada mensaje, gesto y expresión de afecto ha significado un importante acompañamiento para nosotros en medio del profundo dolor que estamos viviendo“, destacaron.

Además, valoraron el trabajo de diversas instituciones que han participado en el caso, entre ellas la Fiscalía, el Servicio Médico Legal, la Municipalidad de San Bernardo, autoridades de Gobierno y las policías.





“Pedimos justicia para Alejandro”

“Como familia, confiamos en que la investigación permitirá establecer todas las responsabilidades correspondientes”, señalaron en el documento, donde también hicieron un llamado para que los responsables reciban el máximo castigo que contempla la legislación vigente.

“Pedimos justicia para Alejandro, y esperamos que quienes resulten responsables sean juzgados y sancionados con las penas más altas que permita la ley” , manifestaron.

En el comunicado, la familia también se dirigió a los medios de comunicación para solicitar respeto por su privacidad y por el duelo que enfrentan tras la pérdida del menor.

“Solicitamos encarecidamente respeto por la privacidad, la dignidad y el dolor que atraviesa nuestra familia. Lamentablemente, en diversas ocasiones dicho respeto ha sido vulnerado, generando situaciones que han incrementado nuestro sufrimiento”, subrayaron.

Finalmente, la familia aseguró que su “principal deseo es poder vivir este duelo con tranquilidad, acompañarnos como familia y preservar la memoria de Alejandro con el respeto que merece”.

“Esperamos que se permita a nuestra familia enfrentar este proceso con la privacidad y la dignidad que toda persona merece”, concluyeron.