Muerte de niño en San Bernardo: Prisión preventiva para adultos e internación provisoria para adolescentes

La medida cautelar fue solicitada por la Fiscalía Occidente durante la audiencia de formalización realizada este miércoles. Además, el tribunal fijó un plazo de 120 días para la investigación.

El Juzgado de Garantía de San Bernardo decretó prisión preventiva para dos adultos e internación provisoria para dos adolescentes acusados de participar en el crimen de un niño de 12 años, quien murió tras ser arrastrado por varios kilómetros por un vehículo durante una encerrona.

La medida cautelar fue solicitada por la Fiscalía Occidente durante la audiencia de formalización realizada este miércoles. Además, el tribunal fijó un plazo de 120 días para la investigación.

Entre los imputados hay dos menores de 17 años, quienes permanecerán en un centro de internación para adolescentes, mientras que los otros dos acusados, de 18 y 21 años, cumplirán prisión preventiva.

Pese a las detenciones, la investigación continúa enfocada en un quinto involucrado que permanece prófugo. Durante las últimas horas se realizó un allanamiento en San Bernardo para intentar capturarlo, pero no fue encontrado en el domicilio registrado por los investigadores.





¿Quién era Alejandro, el niño asesinado en encerrona?

Alejandro Águila Jorquera, de 12 años, es el nombre del niño que perdió la vida tras una encerrona en San Bernardo.

Según detalló la familia al programa Contigo en la Mañana, el menor era un fanático absoluto del fútbol. Hincha de Colo Colo, pero también de la selección argentina, desde donde proviene toda su línea paterna.

Sus más grandes ídolos eran Lionel Messi y Esteban Paredes y, durante los últimos días, se encontraba feliz por poder ver todos los partidos del Mundial 2026.

Alejandro será velado prontamente, dado que su padre espera a que sus familiares lleguen a Chile para poder velarlo.