Las comunas que experimentarán los cortes de energía son Pudahuel, Colina, Vitacura, Santiago, Ñuñoa, Cerrillos, Maipú, San Miguel, La Reina y Peñalolén.

Enel informó que varias comunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante la jornada de este jueves 13 de agosto.

A través de su plataforma web, la empresa detalló las zonas que se verán afectadas por las interrupciones programadas. Como es habitual, estas se prolongarán por varias horas.

Las comunas que experimentarán los cortes de energía son Pudahuel, Colina, Vitacura, Santiago, Ñuñoa, Cerrillos, Maipú, San Miguel, La Reina y Peñalolén.

Comunas que sufrirán corte de luz este jueves 13 de agosto

Pudahuel: entre las 10:30 y las 16:30 horas.

Colina: entre las 10:30 y las 16:30 horas.

Colina: entre las 00:00 y las 06:00 horas.

Vitacura: entre las 10:00 y las 18:00 horas.

Santiago: entre las 10:00 y las 16:00 horas.

Santiago/Ñuñoa: entre las 10:00 y las 17:00 horas.

Cerrillos: entre las 10:30 y las 16:30 horas.

Maipú: entre las 10:00 y las 16:00 horas.

San Miguel: entre las 09:00 y las 15:00 horas.

Maipú: entre las 10:30 y las 16:30 horas.