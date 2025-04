Video clave de mujer desaparecida al salir de su casa en La Serena: “Nos llama la atención” - Chilevisión

Ana María Pizarro salió pasado jueves 3 de abril desde el condominio Mistral III, ubicado en el sector de Las Compañías. Sin embargo, hasta hoy no existen novedades respecto a su paradero.

Ana María Pizarro cumplió 13 días desaparecida tras salir de su casa en La Serena, en la región de Coquimbo. En medio de la búsqueda, surgen nuevos antecedentes y registros claves.

La mujer de 56 años salió pasado jueves 3 de abril desde el condominio Mistral III, ubicado en el sector de Las Compañías, en dirección al centro de la ciudad.

"Ella se junta con su jefe el día miércoles, en el terminal de buses de La Serena, a encontrarse con unos amigos que viajaban a Bolivia. Ahí fue la reunión con él, lo que pasó el día jueves después que salió de su casa, lo desconocemos", dijo Norman Bugueño, primo de Ana María, al matinal Contigo en la Mañana.

Video clave de mujer desaparecida en La Serena

Bugueño valoró la investigación por parte de la PDI, pero le llama la atención que "el tribunal aún no autoriza la revisión de su celular para ver su última ubicación y acotar los lugares de búsqueda".

El familiar, además, aclaró una teoría que surgió en los primeros días y que apuntaba al jefe de la desaparecida, con quien se reunió el día anterior para entregarle su finiquito.

"Él ha demostrado una buena disposición para aportar en el caso y ha manifestado que no se juntaron, que no se hizo el pago de este finiquito. (Ana María) no llegó a esa reunión", precisó.

También habló de un nuevo video que sería clave en la búsqueda, donde se observa a Ana María caminando y mirando constantemente hacia atrás.

"Cuando ella mira hacia atrás, a nosotros nos llama la atención eso al momento de ver las cámaras. Sin embargo, según informa la PDI, ella logró tomar una micro. No obstante, les ha sido muy difícil determinar dónde se bajó. En la ciudad de La Serena hay pocas cámaras", señaló Norman.

Revisa los videos acá: