VIDEO | Cámara capta el momento exacto de la explosión en casa de Bellavista que mató a 2 adultos mayores

Dos adultos mayores perdieron la vida tras el siniestro y las llamas afectaron a dos casas y un local comercial colindantes.

Un registro de una cámara de seguridad captó el momento exacto de la explosión de una vivienda que dejó a dos adultos mayores fallecidos la noche del lunes en Barrio Bellavista.

El hecho ocurrió cerca de las 19:30 horas y se investiga la hipótesis de una posible fuga de gas que habría provocado dos explosiones seguidas.

En las imágenes se puede apreciar el momento del estruendo, seguido de las llamas que comenzaron a consumir la vivienda, un local comercial y otra casa colindante.