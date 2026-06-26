VIDEO | Así fue el funeral de niño asesinado en encerrona: “Para una madre y un padre no habrá consuelo nunca”

Familiares, vecinos y compañeros de colegio se reunieron para darle el último adiós y pedir que se haga justicia en su caso.

Este viernes se realizaron los funerales de Alejandro Águila, el niño de 12 años asesinado tras la encerrona sufrida junto a su padre la madrugada del martes.

Cientos de vecinos y compañeros de colegio acompañaron a la familia en esta triste jornada, marcada por el clamor de justicia para el pequeño.

También se sumaron decenas de puentealtinos para expresar su apoyo y homenajear al pequeño en el barrio donde vivió toda su vida.