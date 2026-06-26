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VIDEO | Así fue el funeral de niño asesinado en encerrona: “Para una madre y un padre no habrá consuelo nunca”

Familiares, vecinos y compañeros de colegio se reunieron para darle el último adiós y pedir que se haga justicia en su caso.

Fernanda Valdenegro
Por Fernanda Valdenegro

Periodista Digital

Este viernes se realizaron los funerales de Alejandro Águila, el niño de 12 años asesinado tras la encerrona sufrida junto a su padre la madrugada del martes.

Cientos de vecinos y compañeros de colegio acompañaron a la familia en esta triste jornada, marcada por el clamor de justicia para el pequeño.

También se sumaron decenas de puentealtinos para expresar su apoyo y homenajear al pequeño en el barrio donde vivió toda su vida.

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