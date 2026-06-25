“Su presencia iluminó los pasillos”: El desgarrador adiós del colegio de niño asesinado en encerrona

La Corporación Educacional El Sembrador de Puente Alto, establecimiento donde estudiaba Alejandro Águila, compartió una emotiva declaración. “Esta pérdida impacta profundamente a toda nuestra comunidad”, afirmó.

Gran conmoción ha generado la muerte de Alejandro Águila Jorquera, niño de 12 años que falleció tras una violenta encerrona en San Bernardo. Su colegio emitió un sentido comunicado para despedirlo durante el miércoles.

La Corporación Educacional El Sembrador de Puente Alto, establecimiento donde estudiaba Alejandro, compartió una declaración dirigida a su comunidad educativa.

“Con profundo dolor y el corazón lleno de tristeza, nos dirigimos a ustedes para comunicar el sensible fallecimiento de uno de nuestros estudiantes, parte invaluable de nuestra familia escolar”, señalaron.

La institución también destacó el impacto que Alejandro dejó entre quienes compartieron con él durante su etapa escolar.

“Ante una pérdida tan irreparable como la de un niño, las palabras resultan insuficientes, no hay expresión que ilustre el dolor ante tan sensible pérdida. Su presencia iluminó los pasillos, los patios y las aulas de nuestro colegio, su recuerdo permanecerá vivo en cada uno de quienes tuvimos la dicha de conocerlo ”, indicaron.





La despedida del colegio de Alejandro Águila

En otra parte del comunicado, la Corporación Educacional envió sus condolencias a la familia del menor y manifestó su apoyo a quienes hoy enfrentan el duelo por su partida.

“Hacemos llegar nuestro más sentido pésame a su familia, a su padre, su madre y a todos sus seres queridos, quienes hoy enfrentan un dolor que ningún corazón debería cargar”.

Asimismo, dedicaron palabras a los compañeros de curso de Alejandro, señalando que la pérdida ha golpeado profundamente a toda la comunidad educativa.

“Sabemos que esta pérdida impacta profundamente a toda nuestra comunidad, y de manera especial a sus compañeras y compañeros de curso, quienes compartieron con él días de aprendizaje, juego y amistad”.

El establecimiento también anunció que brindará acompañamiento a los estudiantes y miembros de la comunidad escolar durante este difícil proceso. “El duelo en la etapa escolar requiere de un acompañamiento sensible y oportuno, y como colegio asumimos ese compromiso con responsabilidad y afecto”, afirmaron.

Cabe mencionar que este miércoles la justicia acogió la solicitud de la Fiscalía Occidente y decretó internación provisoria para dos adolescentes imputados por el caso, mientras que dos adultos quedaron sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva.

La indagatoria continúa para esclarecer las circunstancias y responsabilidades detrás de los hechos que terminaron con la vida del menor.