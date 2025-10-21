 “Vi a mi hermana llorando por sus piernas”: Familiar de asistente de furgón reveló gravedad de su estado - Chilevisión
21/10/2025 09:36

“Vi a mi hermana llorando por sus piernas”: Familiar de asistente de furgón reveló gravedad de su estado

El furgón era conducido por Pedro Muñoz, hombre con más de 40 años dedicado al rubro del transporte escolar, quien trabajaba con su hija, quien se desempeñaba como asistente.

Conmocionada se encuentra la comunidad luego del trágico accidente que ocurrió la tarde del lunes en la comuna de Recoleta donde falleció un niño que iba en un furgón escolar. 

El vehículo de transporte de niños fue impactado por un auto conducido por antisociales que huían tras cometer un delito. 

En el furgón viajaban un total de ocho personas, dos adultos y seis menores, donde los mayores de edad se encuentran internados con graves lesiones. 

Hermano de asistente de furgón entregó antecedentes

El furgón era conducido por Pedro Muñoz, hombre con más de 40 años dedicado al rubro del transporte escolar, quien trabajaba con su hija, que se desempeñaba como asistente, donde la mujer quedó en shock y con una fractura tras el fatal choque. 

"Mi hermana está hospitalizada en la urgencia del hospital. Tiene fractura en su pierna derecha por el impacto que sufrió. Como ella es la que le abre la puerta a los niños, recibió todo el impacto en su pierna", afirmó Carlos Muñoz. 

"En el momento que yo llegué, mi papá estaba consciente y me decía que estaba bien, pero mi hermana me decía que no sentía sus piernas, entonces era muy, muy impactante ver a mi padre metido dentro del furgón y a mi hermana llorando por sus piernas. Fue terrible", agregó.

