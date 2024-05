Una carta, un auto y un hombre corriendo: El último video de Jasna Oyarzún antes de su misteriosa desaparición - Chilevisión

Las extrañas circunstancias que rodean la desaparición de la constructora civil siguen sembrando dudas en la ciudad de Punta Arenas, Ahora, se reveló un registro de la noche en que se perdió definitivamente su rastro.

Nuevas imágenes han aparecido en torno al caso de Jasna Oyarzún, la mujer de 31 años que desapareció en circunstancias bastante extrañas en la ciudad de Punta Arenas, región de Magallanes.

En el registro revelado se ve a la constructora civil saliendo de su vehículo el pasado 17 de mayo. Su familia descarta la hipótesis de un suicidio, pues ya había advertido que estaba siendo víctima de una persecución.

En esa línea, todos quienes conocen a Jasna apuntan a la intervención de terceras personas en su misteriosa desaparición, pues cuando llegaron a su casa, la evidencia era concluyente: luces y televisión encendidas, además de un alisador de pelo aún conectado a un enchufe.

La misteriosa carta que Jasna dejó antes de desaparecer

Lo anterior, sumado a una carta que dejó en su cama, donde daba a entender que estaba siendo perseguida y vigilada. "Ella tenía temor por su vida, en su trabajo, sobre todo, tenía terror. No sé qué le habrá sucedido pero ella decía que vio cosas malas ahí", expresó su madre.

Lo anterior habría estado asociado a un supuesto traslado hacia Puerto Natales, al cual la profesional se habría negado "porque iban a mandar a muchos hombres y ella era la única mujer. Y ahí la despidieron".

"La última vez que yo le mandé un WhatsApp ella no me contestaba y pensé que estaba ocupada... como ella a veces quería sus tiempos sola, entonces no contestaba su WhatsApp. Yo le decía 'hija, te quiero mucho', 'hija, te extraño, ven para acá'", relató a CHV Noticias.

Un hombre salió corriendo la noche de su desaparición

Pero a esa altura Jasna ya había desaparecido y desde entonces no contestaría más. Dentro de los detalles que más llaman la atención está un sujeto que pasa corriendo en un último registro de Jasna saliendo de su casa.

Las hipótesis son múltiples: desde que este hombre vio algo e intentó ayudar, hasta una vinculación con la propia desaparición. Pero aún no hay nada claro.

La incesante búsqueda condujo a los equipos investigadores hasta un camino distante a 70 kilómetros de Punta Arenas, donde se encontró el auto de Jasna, con claros indicios de un choque. Y a unos cuantos metros, ropas y un jockey que podrían corresponder a la mujer desaparecida.