Tribunal rechaza prisión preventiva contra “La Jauría” del Biobío por crimen de Año Nuevo en Talcahuano

Según los antecedentes expuestos por Fiscalía, la víctima fue atacada en grupo, en un acto coordinado y premeditado.

El Juzgado de Garantía de Concepción rechazó este viernes dejar en prisión preventiva a cuatro nuevos imputados por el crimen de Cristóbal Miranda Olivares, joven que murió tras recibir una golpiza en una fiesta de Año Nuevo en la comuna de Talcahuano, región del Biobío.

Se trata de Benjamín Ignacio Folch Friedl, Agustín Luciano Pezo Aguilera, León Agustín Flores Basáez y Frank Hengst Salas, imputados por el Ministerio Público como coautores del delito consumado de homicidio calificado y que debido al actuar en grupo, han sido apodados como “La Jauría”.

En la audiencia de formalización, el tribunal rechazó la prisión preventiva solicitada por la fiscalía y decretó las medidas cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional de los imputados adultos, lo que fue apelado por Fiscalía.

Ante la apelación, la jueza ordenó el ingreso en tránsito de los imputados y dispuso que se eleven los antecedentes ante la Corte de Apelaciones de Concepción, tribunal de alzada que deberá resolver las cautelares que deberán cumplir los imputados. En tanto, el imputado adolescente C.A.S.F., quedó con arresto domiciliario total y arraigo nacional.





Acusación de Fiscalía

Según el ente persecutor, alrededor de las 03:30 horas de la madrugada del 1 de enero de 2026, en una fiesta de Año Nuevo realizada en el local Espacio Marina, Agustín Saavedra Opazo y Luciano Gutiérrez Romero –ya en prisión preventiva-, junto a Folch Frield, Pezo Aguilera, Flores Basáez, Hengst Salas y el menor de edad C.A.S.F. se acercaron a la víctima y su hermano para increparlo por un altercado que mantuvieron dos semanas antes en un local nocturno de Concepción.

Asimismo, a través de publicaciones en la aplicación Instagram, en un grupo administrado por el adolescente, los imputados habían anunciado que iban a agredir a los hermanos Miranda Olivares cuando los encontraran e incluso enviaron solicitudes de amistad a Cristóbal Miranda y amenazas a sus amigos.

Según los antecedentes expuestos por Fiscalía, en la fiesta de Año Nuevo, Saavedra Opazo, en presencia de los coimputados, conminó a la víctima a arrodillarse y pedirle perdón y, tras su negativa, la golpeó en la cara y la hizo caer al suelo, lugar donde los otros integrantes del grupo agresor comenzaron a darle golpes de pies y puños, principalmente en la cabeza.

Los cinco imputados, además, impidieron que los acompañantes de la víctima lo socorrieran. Tras la golpiza, Olivares Miranda fue trasladado hasta un centro asistencial, al cual ingresó con un traumatismo cráneo encefálico de carácter grave que le provocó la muerte dos días después.