Tras tragedia en Viña: Ministerio de Transportes reporta 19 mil citaciones por SOAP y permisos vencidos

El Ministerio de Transportes informó 19.210 citaciones a nivel nacional entre enero y el 14 de julio de 2026 por circular sin SOAP o con documentación vencida, cifras conocidas tras el atropello en Viña del Mar.

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones informó que, entre enero y el 14 de julio de 2026, se cursaron 5.314 citaciones por no portar el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) y 2.195 por mantenerlo vencido. A esto se suman 8.008 citaciones por no contar con permiso de circulación y 3.693 por portarlo vencido, sumando 19.210 citaciones a nivel nacional en lo que va del año.

Estas cifras se dieron a conocer en el contexto del atropello ocurrido la mañana del domingo 12 de julio en la Feria Caupolicán de Viña del Mar, hecho en el que un vehículo conducido por un cabo de la Infantería de Marina, quien se encontraba fuera de servicio, dejó seis personas fallecidas y siete lesionadas. El fiscal Walter Wenzel confirmó que el automóvil mantenía su permiso de circulación vencido y no contaba con SOAP al momento del siniestro.

Según indicaron desde el Ministerio de Transportes, se trata de citaciones cursadas por labores de fiscalización y no de partes policiales, ya que la eventual multa la determina el juez de policía local competente. Además, estas cifras podrían no representar el total de infracciones a nivel país, pues no incluyen los controles vehiculares que realiza Carabineros de Chile.





El caso de Viña del Mar volvió a poner en la agenda la fiscalización del SOAP y del permiso de circulación, dos exigencias básicas para circular en el país.