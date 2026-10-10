Tras nuevo vuelo: Gobierno confirma 1.874 expulsiones de personas migrantes en 2026

El último operativo trasladó a 56 personas fuera del país: 45 por vía administrativa y 11 por resolución judicial.

El Servicio Nacional de Migraciones entregó un balance actualizado sobre el control migratorio, las expulsiones y las salidas de personas migrantes registradas durante 2026.

De acuerdo con lo informado por el organismo, 56 personas fueron expulsadas en un nuevo vuelo este sábado: 45 por vía administrativa y 11 por resolución judicial.

Con esto, el total de expulsiones registradas durante el año asciende a 1.874. De ellas, 1.633 corresponden a procedimientos administrativos y 185 a expulsiones judiciales.





Además, según Migraciones, al 7 de octubre se emitieron 5.100 resoluciones de autorización de salida.

Entre el 3 de enero y el 4 de octubre, en tanto, se registraron 10.345 salidas efectivas de personas migrantes desde Chile.

De esta manera, el total general de salidas informadas durante el año, alcanza las 12.219 personas.