Tragedia familiar en Melipilla: Madre fallece y su hijo queda grave tras accidente en ruta - Chilevisión

06/10/2025 12:07

Tragedia familiar en Melipilla: Madre fallece y su hijo queda grave tras accidente en ruta

Según informó Carabineros, el hecho ocurrió a eso de las 07:25 horas de este lunes cuando la víctima se desplazaba con su hijo de 12 años hacia Melipilla.

Publicado por CHV Noticias

Un grave accidente se registró durante la mañana de este lunes en la Ruta G-60, a la altura del kilómetro 31, en la comuna de Melipilla.

Según informó Carabineros, el hecho ocurrió a eso de las 07:25 horas cuando una madre se desplazaba con su hijo de 12 años hacia la mencionada comuna.

Durante el trayecto, la mujer realizó una maniobra de adelantamiento a un bus y no se habría percatado de que una camioneta venía en sentido contrario, produciéndose una colisión frontal entre los vehículos.

Tragedia familiar tras accidente en Melipilla

Producto del impacto, la mujer falleció en el lugar, mientras que su hijo fue trasladado al CESFAM de San Pedro con diagnóstico reservado.

Por su parte, el conductor de la camioneta involucrada escapó a pie del sitio del suceso y hasta el momento se desconoce su paradero.

El Ministerio Público instruyó la concurrencia de la SIAT de Carabineros para investigar las causas del trágico accidente.

