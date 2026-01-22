 Tragedia en Tomé: Trabajador pierde la vida mientras realizaba labores de mantenimiento en un estanque - Chilevisión
22/01/2026 19:36

Tragedia en Tomé: Trabajador pierde la vida mientras realizaba labores de mantenimiento en un estanque

El sujeto de 28 años, contratista de Essbio, falleció tras ser succionado por una tubería mientras realizaba labores de limpieza en la región del Biobío.

Un fatal accidente ocurrió esta tarde en la planta del sector Cerro Estanque en la comuna de Tomé, región del Biobío. 

El medio local Radio Matias informó que un trabajador de 28 años, contratista de Essbio, falleció tras ser succionado por una tubería mientras realizaba labores de limpieza. 

Por último, el citado medio agregó que en el lugar esperan por la presencia e instrucción del fiscal de turno para las diligencias correspondientes y recuperación del cuerpo. 

Comunicado de empresa Essbio

Tras esta tragedia, la empresa Essbio emitió un comunicado, donde señaló que un técnico especializado en trabajo sumergido, perteneciente a la empresa contratista Ápala Marine, sufrió un accidente mientras ejecutaba labores de mantenimiento en un estanque de la compañía ubicado en Tomé. 

"La empresa activó sus protocolos de emergencia y dio aviso a las autoridades correspondientes", se indicó en el escrito. 

Además, mientras se realizaban las indagaciones pertinentes, se decidió un corte de agua potable por fuerza mayor para la comuna de Tomé. 

