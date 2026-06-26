Testigos acusan falta de señaléticas: Camión quedó incrustado en una reja tras choque frontal con vehículo en Macul

Ambos iban en direcciones opuestas por avenida José Pedro Alessandri, pero el choque se habría producido cuando el automóvil intentó doblar en calle Santa Cristina.

Durante la mañana de este viernes se registró un accidente vehicular en la comuna de Macul entre un camión 3/4 y un vehículo menor.

Los hechos se produjeron en el sector de la calle Santa Cristina, donde distintos testigos acusan que estos hechos son habituales debido a la falta de semáforos y señaléticas.





Lo que se sabe del accidente en Macul

El conductor del camión chocó frontalmente con el vehículo menor y terminó impactando una reja de un local comercial.

Esto, puesto que el conductor del vehículo menor habría ido por avenida Macul hacia el norte, intentando doblar en calle Santa Cristina, y el camión habría ido en dirección al sur por la misma avenida.

“No hay una señalética para doblar, no hay luz verde, no hay flecha verde; esto es habitual acá, sí que es bien peligroso”, indicó uno de los testigos presentes en el lugar a Contigo en la Mañana.

Esta misma persona asistió al conductor del camión 3/4 y señaló: “Estaba un poquito chocado, estaba atrapado, no podía salir”.

En un comienzo, el testigo relató que pensaron que el conductor podía haber sufrido secuelas irreversibles en sus piernas, pero afortunadamente solo serían lesiones.

Carabineros resguarda el lugar para realizar las diligencias correspondientes.

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