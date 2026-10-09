Terremoto en Panamá: El mapa del epicentro y la zona con amenaza de tsunami en Chile

El fuerte movimiento telúrico registrado en Panamá activó advertencias de tsunami en distintos países del Pacífico. En Chile, el SHOA informó la hora estimada de llegada de las primeras olas a las costas nacionales.

Un terremoto de magnitud 7,6 sacudió este viernes a Panamá, provocando la activación de alertas y evaluaciones por una posible amenaza de tsunami en distintos países del océano Pacífico, incluido Chile.

De acuerdo con el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC) de Estados Unidos, el movimiento telúrico se registró a las 14:56 horas (Chile continental), con una profundidad de 33 kilómetros y epicentro en las cercanías de Las Tablas, Panamá .

El organismo estadounidense publicó un boletín actualizado en el que advirtió sobre la posibilidad de olas de tsunami de entre 1 y 3 metros en algunas costas de Panamá, mientras que para Ecuador se proyectaron alturas de entre 30 centímetros y un metro sobre el nivel de la marea.

En tanto, para las costas de Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Perú, el organismo estimó olas inferiores a los 30 centímetros sobre el nivel de la marea.





Mapa del terremoto en Panamá

Según los antecedentes preliminares del PTWC, el terremoto se produjo en las coordenadas 7,5° de latitud norte y 80,8° de longitud oeste, frente a la costa pacífica de Panamá.

El boletín actualizado de Estados Unidos ajustó la magnitud del movimiento a 7,6 , mientras que el segundo informe del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) todavía consignaba una magnitud de 8,0.

¿Qué zona de Chile tiene advertencia de tsunami?

El SHOA emitió su segundo boletín de amenaza de tsunami a las 15:03 horas de este viernes, identificando a Rapa Nui como la localidad para la cual se informó una hora estimada de arribo.

Según el documento, la eventual llegada de las primeras ondas del tsunami se proyectó para los siguientes horarios:

Isla de Pascua: Viernes 9 de octubre, a las 20:41 horas de Chile insular occidental (22:41 horas, Chile continental)

¿Qué recomendaciones entregaron las autoridades?

El SHOA recordó que un tsunami puede prolongarse durante varias horas y que la primera ola no necesariamente es la más destructiva.

Asimismo, advirtió que los efectos pueden amplificarse en bahías cerradas, mientras que en puertos, caletas, estuarios y desembocaduras de ríos podrían producirse fuertes corrientes.