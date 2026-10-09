El SHOA emitió una alerta de tsunami para las costas de Chile y estableció estado de precaución para Isla de Pascua.

Durante la tarde de este viernes, un terremoto de magnitud 7,6 sacudió Panamá, de acuerdo con los datos preliminares entregados por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El movimiento telúrico se registró a las 12:56 horas locales (14:56 horas de Chile), con epicentro en la localidad de Tonosí, ubicada a 239 kilómetros de Ciudad de Panamá.

En tanto, según informó el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), y de acuerdo con la evaluación realizada por el SHOA, se estableció estado de precaución para Rapa Nui.

Estado de precaución para Rapa Nui

Tras el sismo, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) emitió una alerta de tsunami para las costas del país.

La Directora Nacional de Senapred, Alicia Cebrián, hizo una actualización tras la evaluación para las costas chilenas luego del terromoto ocurrido en Panamá y señaló que “por ahora solo se ha declarado estado de precaución para Isla de Pascua “.

Eso significa que “en unos momentos más, cuando se declare alerta roja, se va a avisar a los habitantes de la isla para evacuar la zona de playa de la isla“.