Temblor sacudió el norte chico del país: Revisa magnitud y zona afectada - Chilevisión

La mañana de este viernes 2 de enero se registró un movimiento telúrico en la región de Coquimbo.
Un sismo de 4,2 sacudió durante la mañana de este viernes 2 de enero al norte chico del país, concretamente a la región de Coquimbo.
De acuerdo al Centro Sismológico Nacional, el temblor ocurrió a las 08:30 horas y se ubicó a 17,38 kilómetros al sur del balneario de Tongoy en la comuna de Coquimbo.
Este fuerte temblor se suma a otros que se han registrado en la región de Antofagasta, donde hubo movimientos telúricos tanto el 31 de diciembre como el 1 de enero.
Hora Local: 2026/01/02 08:30:45, mag: 4.2, Lat: -30.41, Lon: -71.53, Prof: 37.1, Loc : 17.38 km al S de Tongoy— Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) January 2, 2026