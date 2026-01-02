Temblor sacudió el norte chico del país: Revisa magnitud y zona afectada - Chilevisión

La mañana de este viernes 2 de enero se registró un movimiento telúrico en la región de Coquimbo.

Un sismo de 4,2 sacudió durante la mañana de este viernes 2 de enero al norte chico del país, concretamente a la región de Coquimbo.

De acuerdo al Centro Sismológico Nacional, el temblor ocurrió a las 08:30 horas y se ubicó a 17,38 kilómetros al sur del balneario de Tongoy en la comuna de Coquimbo.

Este fuerte temblor se suma a otros que se han registrado en la región de Antofagasta, donde hubo movimientos telúricos tanto el 31 de diciembre como el 1 de enero.