Temblor sacudió el norte chico del país: Revisa magnitud y zona afectada - Chilevisión

02/01/2026 09:16

Temblor sacudió el norte chico del país: Revisa magnitud y zona afectada

La mañana de este viernes 2 de enero se registró un movimiento telúrico en la región de Coquimbo.

Un sismo de 4,2 sacudió durante la mañana de este viernes 2 de enero al norte chico del país, concretamente a la región de Coquimbo. 

De acuerdo al Centro Sismológico Nacional, el temblor ocurrió a las 08:30 horas y se ubicó a 17,38 kilómetros al sur del balneario de Tongoy en la comuna de Coquimbo. 

Este fuerte temblor se suma a otros que se han registrado en la región de Antofagasta, donde hubo movimientos telúricos tanto el 31 de diciembre como el 1 de enero.

