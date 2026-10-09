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Temblor hoy 9 de octubre en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este viernes por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Alonso Garate
Por Alonso Garate

Periodista Digital

Este viernes 9 de octubre han registrado distintos temblores en territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, viernes 9 de octubre, en Chile

  • Magnitud: 3.8
  • Hora: 07:38
  • Epicentro: 48 km
  • Profundidad: 26 km al O de Illapel
  • Magnitud: 5.2
  • Hora: 07:22
  • Epicentro: 73 km al S de Colchane
  • Profundidad: 127 km
  • Magnitud: 3.1
  • Hora: 06:36
  • Epicentro: 7 km al NO de Valparaíso
  • Profundidad: 34 km
  • Magnitud: 4.2
  • Hora: 03:41
  • Epicentro: 48 km al S de Mina Collahuasi
  • Profundidad: 121 km
  • Magnitud: 3.1
  • Hora: 02:34
  • Epicentro: 74 km al SE de Socaire
  • Profundidad: 230 km
  • Magnitud: 3.1
  • Hora: 02:17
  • Epicentro: 14 km al NE de Paposo
  • Profundidad: 20 km

¿Qué hacer en caso de un sismo?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entrega las siguientes recomendaciones ante un movimiento sísmico:

  • Mantener la calma y buscar un lugar de protección.
  • Protegerse bajo un objeto firme.
  • Cortar electricidad, gas y agua si es posible.
  • Alejarse de postes y cables eléctricos en la vía pública.
  • En eventos masivos, proteger cabeza y cuello.
  • Si se conduce por túneles o puentes, reducir la velocidad y detenerse en zona segura.

Esta nota se actualiza durante el día con los últimos sismos registrados en Chile.

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