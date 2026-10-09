Temblor hoy 9 de octubre en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este viernes por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Este viernes 9 de octubre han registrado distintos temblores en territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, viernes 9 de octubre, en Chile

Magnitud: 3.8

3.8 Hora: 07:38

07:38 Epicentro : 48 km

: 48 km Profundidad: 26 km al O de Illapel

Magnitud: 5.2

5.2 Hora: 07:22

07:22 Epicentro : 73 km al S de Colchane

: 73 km al S de Colchane Profundidad: 127 km

Magnitud: 3.1

3.1 Hora: 06:36

06:36 Epicentro : 7 km al NO de Valparaíso

: 7 km al NO de Valparaíso Profundidad: 34 km

Magnitud: 4.2

4.2 Hora: 03:41

03:41 Epicentro : 48 km al S de Mina Collahuasi

: 48 km al S de Mina Collahuasi Profundidad: 121 km

Magnitud: 3.1

3.1 Hora: 02:34

02:34 Epicentro : 74 km al SE de Socaire

: 74 km al SE de Socaire Profundidad: 230 km

Magnitud: 3.1

3.1 Hora: 02:17

02:17 Epicentro : 14 km al NE de Paposo

: 14 km al NE de Paposo Profundidad: 20 km

¿Qué hacer en caso de un sismo?