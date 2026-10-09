Temblor hoy 9 de octubre en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos
Revisa los movimientos sísmicos registrados este viernes por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.
Este viernes 9 de octubre han registrado distintos temblores en territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).
Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.
A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.
Temblor hoy, viernes 9 de octubre, en Chile
- Magnitud: 3.8
- Hora: 07:38
- Epicentro: 48 km
- Profundidad: 26 km al O de Illapel
- Magnitud: 5.2
- Hora: 07:22
- Epicentro: 73 km al S de Colchane
- Profundidad: 127 km
- Magnitud: 3.1
- Hora: 06:36
- Epicentro: 7 km al NO de Valparaíso
- Profundidad: 34 km
- Magnitud: 4.2
- Hora: 03:41
- Epicentro: 48 km al S de Mina Collahuasi
- Profundidad: 121 km
- Magnitud: 3.1
- Hora: 02:34
- Epicentro: 74 km al SE de Socaire
- Profundidad: 230 km
- Magnitud: 3.1
- Hora: 02:17
- Epicentro: 14 km al NE de Paposo
- Profundidad: 20 km
¿Qué hacer en caso de un sismo?
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entrega las siguientes recomendaciones ante un movimiento sísmico:
- Mantener la calma y buscar un lugar de protección.
- Protegerse bajo un objeto firme.
- Cortar electricidad, gas y agua si es posible.
- Alejarse de postes y cables eléctricos en la vía pública.
- En eventos masivos, proteger cabeza y cuello.
- Si se conduce por túneles o puentes, reducir la velocidad y detenerse en zona segura.
Esta nota se actualiza durante el día con los últimos sismos registrados en Chile.