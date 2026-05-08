Temblor hoy 8 de mayo en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este viernes por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Este viernes 8 de mayo se han registrado distintos temblores en el territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, viernes 8 de mayo en Chile

Estos son los sismos informados por el Centro Sismológico Nacional:

Magnitud : 3.4

: 3.4 Hora : 03:09 horas.

: 03:09 horas. Epicentro : 161 kilómetros al noroeste de Constitución.

: 161 kilómetros al noroeste de Constitución. Profundidad: 12 km.

Magnitud : 3.2

: 3.2 Hora : 21:44 horas.

: 21:44 horas. Epicentro : 67 kilómetros al sureste de Socaire.

: 67 kilómetros al sureste de Socaire. Profundidad: 247 km.