Vientos de hasta 80 km/h: Las regiones alertadas por la DMC

Según lo precisado por la Dirección Meteorológica de Chile, los vientos aumentarán durante la jornada de este sábado.

La Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso producto de las rachas de viento que se harán presentes en dos regiones del país.

De acuerdo a lo informado por el organismo, la alerta comenzó la tarde del pasado miércoles y aumentará durante la jornada del día sábado 9 de mayo.

Antofagasta

Atacama

En la misma línea, advirtió que en algunos sectores cordilleranos las rachas llegarían a los 80 kilómetros por hora.





Meteo Chile emite aviso por rachas de viento para dos regiones del país

Según lo precisado por la Dirección Meteorológica la mañana de este sábado, este fenómeno se produciría por la condición sinóptica denominada: Corriente en chorro.

A continuación te detallamos cómo será el comportamiento del viento por región.

Región de Antofagasta

Región de Atacama

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