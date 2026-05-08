08/ 05/ 2026 07:31

Asalto con rehenes mantiene en vilo a ciudad en Alemania: Sujetos causan pánico en sucursal bancaria

Un amplio operativo policial se desarrolla en Sinzig, al oeste de Alemania, luego de que un grupo de delincuentes asaltara una entidad bancaria y mantuviera a varias personas como rehenes al interior del recinto. Según medios internacionales, uno de los secuestrados sería el conductor de un camión blindado que transportaba dinero y que estaba estacionado fuera del banco, mientras que uno de los asaltantes se habría atrincherado en la zona de la bóveda. La emergencia, que ya se extiende por varias horas, mantiene en alerta máxima a las autoridades alemanas.