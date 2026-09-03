Temblor hoy 3 de septiembre en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este jueves por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Este jueves 3 de septiembre han registrado distintos temblores en el territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, jueves 3 de septiembre en Chile

Magnitud: 4.0

4.0 Hora: 04:17 horas

04:17 horas Epicentro : 44 km al Oeste de Quintero, región de Valparaíso.

: 44 km al Oeste de Quintero, región de Valparaíso. Profundidad: 20 km

Magnitud: 5.2

5.2 Hora: 02:04 horas

02:04 horas Epicentro : 24 km al Noroeste de La Serena, región de Coquimbo.

: 24 km al Noroeste de La Serena, región de Coquimbo. Profundidad: 68 km

Magnitud: 4.2

4.2 Hora: 01:52 horas

01:52 horas Epicentro : 10 km al Oeste de San Pedro de Atacama, región de Antofagasta.

: 10 km al Oeste de San Pedro de Atacama, región de Antofagasta. Profundidad: 131 km

¿Qué hacer en caso de un sismo?