Temblor hoy 22 de octubre en Chile: revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este jueves por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Este jueves 22 de octubre se han registrado distintos temblores en territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocansismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, jueves 22 de octubre, en Chile

Magnitud: 3.1

3.1 Hora: 04:26 horas

04:26 horas Epicentro: 89 km al E de Alto del Carmen

89 km al E de Alto del Carmen Profundidad: 107 km

Magnitud: 3.1

3.1 Hora: 00:31 horas

00:31 horas Epicentro: 40 km al S de Mina Collahuasi

40 km al S de Mina Collahuasi Profundidad: 128 km

¿Qué hacer en caso de un sismo?