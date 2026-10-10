Temblor hoy 10 de octubre en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este sábado por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Este sábado 10 de octubre han registrado distintos temblores en territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, sábado 10 de octubre, en Chile

Magnitud: 3.3

3.3 Hora: 03:26

03:26 Epicentro : 62 km al SE de Socaire

: 62 km al SE de Socaire Profundidad: 207 km

Magnitud: 3.3

3.3 Hora: 01:49

01:49 Epicentro : 14 km al SE de Camiña

: 14 km al SE de Camiña Profundidad: 99 km

¿Qué hacer en caso de un sismo?