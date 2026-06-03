“Tal vez hubiese muerto”: Habla carabinero arrastrado durante procedimiento en Chiguayante

El funcionario fue arrastrado por cerca de dos kilómetros mientras se aferraba al vehículo para evitar caer al pavimento. “Lo único que pensé y que se me vino a la cabeza fueron mis hijos”, afirmó el uniformado.

El cabo Jorge Oñate rompió el silencio sobre el violento episodio que vivió en Chiguayante, región del Biobío, cuando quedó colgando de la ventana de un automóvil cuyo conductor intentaba escapar de una fiscalización policial.

El funcionario fue arrastrado por cerca de dos kilómetros mientras se aferraba al vehículo para evitar caer al pavimento. “Lo único que pensé y que se me vino a la cabeza fueron mis hijos; yo tengo dos guaguas” , relató.





“Lo único que pensé fue aferrarme y es donde yo con mi mano izquierda me tomo del manillar de arriba y me sujeto, y en todo momento yo le digo que pare”, agregó. Sin embargo, el conductor continuó la marcha, zigzagueando e incluso intentando soltarlo.

“Si yo realizaba la maniobra de sacar mi mano de apoyo para tomar mi arma, el riesgo era tan grande que si caía, me podía haber lesionado peor o tal vez hubiese muerto“, afirmó el uniformado.