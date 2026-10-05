Sujeto que disparó en pleno centro de Santiago dejó un herido y escapó tras parapetarse en un inmueble

El hombre habría realizado disparos en contra de transeúntes y luego se escondió en una vivienda. Sin embargo, pese a la intervención del GOPE, logró escapar y se mantiene prófugo.

Un amplio operativo de Carabineros se desplegó durante la tarde de este lunes en pleno centro de Santiago, entre Nataniel Cox y General Gana, luego de que un sujeto armado se parapetó en un inmueble.

El hecho comenzó cerca de las 13:00 horas donde un hombre habría protagonizado una riña con una persona en un servicentro.

En medio de la pelea, el sujeto habría utilizado un arma de fuego y efectuado disparos en dirección a la otra persona.





Posteriormente, habría realizado otros disparos hacia personas que se encontraban transitando por el sector. Una de ellas debió ser trasladada hasta un recinto asistencial, donde permanece fuera de riesgo vital.

Sujeto está prófugo

Debido a esta situación, personal del GOPE llegó hasta el lugar para intentar controlar la emergencia y detener al sujeto. El procedimiento generó preocupación entre los vecinos, quienes aseguraron haber escuchado fuertes estruendos durante el operativo.

Sin embargo, pese a la intervención del personal especializado, el individuo logró escapar del inmueble donde se había parapetado y actualmente se mantiene prófugo.

“Producto del ingreso de los funcionarios del GOPE al lugar en que había ingresado el sujeto, hay un desfase de tiempo entre que se requiere la concurrencia y que efectivamente se produce el ingreso, por lo que hasta el momento no tenemos detenidos“, detalló el fiscal Javier Mayer Lacalle de la Fiscalía Centro Norte.

Tras su fuga, Carabineros mantiene diligencias para establecer el paradero del individuo y encontrar el arma que habría utilizado durante el hecho.