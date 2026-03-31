Sujeto causó repudio tras video donde valida ataque en Calama: Involucró a productora y fue denunciado

El sujeto incluso menciona a la hija de la víctima en su video, utilizando una polera de una productora. El dueño de la empresa asegura que no trabaja ahí.

Este lunes se viralizó en redes sociales un video donde un hombre identificado como Paul Fabián Pino Linconao expresó su apoyo al atacante que asesinó a una inspectora en Calama.

El registro se masificó rápidamente, debido a que, además de validar el crimen, emitió mensajes de odio en contra de la víctima fatal y de las personas que se encuentran heridas.





Sujeto fue denunciado tras publicar video

El sujeto publicó el video a través de TikTok, donde además menciona a la hija de la víctima, refiriéndose a ella en duros términos y utilizando una polera que pertenece a la productora Allegra.

Debido al calibre de sus palabras, los internautas mostraron su rechazo a la publicación y arremetieron contra dicha productora, pensando que Pino Linconao trabajaba en dicho lugar.

Es por ello que el dueño de la empresa, Jonathan Barrera, tuvo que salir a aclarar lo sucedido a través de un video donde se mostró notablemente angustiado por la situación.

“Estoy super nervioso (…) Hay un chico que le robó hace unos días atrás o sacó sin querer o se encontró una polera de nuestra empresa, se la puso e hizo un video horrible”, comenzó diciendo.

Barrera iba en su vehículo camino a la Policía de Investigaciones (PDI) para denunciar lo ocurrido y comentó: “Un video totalmente condenable y no representa el pensamiento de absolutamente nadie acá en el país, ni en el mundo”.

Finalmente, a través de su cuenta de Instagram, la productora aseguró que Paul Pino “no forma parte de productora Allegra, ni mantiene vínculo laboral, contractual o de representación con nuestra empresa”.

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