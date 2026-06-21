Detienen por maltrato a hombre que mutilaba orejas y colas de cachorros en Huechuraba

El hallazgo se produjo gracias a una denuncia anonónima que alertó sobre un sujeto que realizaba procedimientos estéticos en su “mayoría a cachorros de raza”.

Un operativo de la Bridesma Metropolitana en coordinación con la Fiscalía Centro Norte, logró la detención de un sujeto por maltrato animal y ejercicio Ilegal de la profesión.

De acuerdo a los antecedentes recabados por la unidad especializada de la PDI, el individuo utilizaba el patio del inmueble de su madre para montar un centro de operaciones quirúrgicas clandestino, en la comuna de Huechuraba.

En el lugar realizaba diversas intervenciones a caninos , específicamente amputaciones de orejas y colas con fines puramente estéticos, provocando lesiones graves y sufrimiento en los animales.

Sumado a eso, el hombre medicaba a las mascotas y entregaba recomendaciones médicas, tal como si fuera veterinario.

Denuncia anónima alertó

La Fiscalía gestionó ante el Segundo Juzgado de Garantía una orden de detención, el ingreso a dos inmuebles de la capital y la incautación de evidencia.

Durante los allanamientos se dio con la detención del imputado en uno de los domicilios y una gran cantidad de frascos de medicamentos, jeringas, agujas, suturas, tijeras y pinzas quirúrgicas, además de tres teléfonos celulares que serán clave para periciar cómo contactaba a sus “clientes”.

El comisario de la Bridesma Metropolitana, Francisco Valdenegro, señaló que recibieron una “denuncia anónima que señalaba que una persona en el sector de la Población La Pincoya estaría realizando procedimientos quirúrgicos estéticos a caninos, en su mayoría a cachorros de raza”.

“Se estableció que hacía eso fuera de todos los conocimientos propios del área veterinaria, usando incluso anestésicos vinculados a la Ley 20.000 (de drogas). Cabe recordar que los expertos recomiendan no efectuar este tipo de procedimientos estéticos”, agregó.