Revisión Técnica: Estos son los vehículos que tendrán un año más para hacer el trámite

Para aquellos conductores que mantengan al día sus vehículos en las concesionarias donde los compraron, podrían extender la revisión técnica hasta por 6 años.

Uno de los trámites indispensables que los conductores deben hacer anualmente es poner al día la Revisión Técnica del vehículo, sin embargo, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) anunció que para los nuevos automóviles los periodos variarán en favor del dueño de la máquina.

Esta medida permitirá que el Certificado de Homologación Individual (CHI) dure por un periodo más extenso de tiempo, siempre y cuando cumplan con algunos puntos claves que permitan comprobar que se encuentra en condiciones para transitar.

Qué vehículos tendrán más tiempo para renovar la revisión técnica

Actualmente, un auto nuevo debía realizar su primera revisión técnica una vez que cumpliera los dos años desde su inscripción.

Ahora, los vehículos livianos, medianos y motocicletas que sean nuevos, tendrán tres años antes de realizar dicho trámite.





Asimismo, los conductores que realicen periódicamente las mantenciones a sus automóviles en la misma concesionaria donde lo compraron tendrán el beneficio de realizar el trámite en un tiempo de 5 a 6 años.

“El concesionario reemplaza el certificado de la revisión técnica“, explicó el biministro Louis de Grange sobre el beneficio complementario para ciertos conductores.

“Estas son medidas que facilitan el día a día, son medidas de facilitación regulatoria para mejorar la calidad de vida de las personas”, añadió la autoridad.