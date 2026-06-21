“Acoso laboral y de género”: Las denuncias que complican a Judith Marín en el Ministerio de la Mujer

Las acusaciones describen un ambiente laboral deteriorado, marcado por conflictos entre equipos, cuestionamientos a decisiones administrativas y denuncias sobre le dirección de la cartera.

Un escenario complejo se vive al interior del Ministerio de la Mujer, liderado por Judith Marín, luego de que se revelaran denuncias internas que apuntan a episodios de maltrato, hostigamiento y acoso laboral hacia trabajadores de la cartera.

De acuerdo con un reportaje publicado por The Clinic, existen al menos dos denuncias ingresadas formalmente contra la titular de la cartera y parte de su equipo, las cuales podrían derivar en un sumario administrativo.

Cabe precisar que estos antecedentes surgen en medio de una fuerte tensión que quedó al descubierto con la salida de la entonces subsecretaria Daniela Castro del ministerio.





“Malos tratos, desautorización y hostigamiento”

Según información a la que pudo acceder The Clinic, la primera denuncia fue ingresada el día 31 de mayo. En ella se acusa a la ministra Marín por un “patrón reiterado de malos tratos, desautorización y hostigamiento” hacia una funcionaria del ministerio.

Según el documento citado por el medio, la denuncia da cuenta de llamados de atención en “tono elevado“, cambios de decisiones sin mayor explicación y anuncios de cambios de jefaturas que habrían generado incertidumbre laboral.

En la misma línea, se especifican presiones asociadas a peticiones realizadas por WhatsApp fuera de los canales establecidos y exigencias de disponibilidad permanente por parte de integrantes del gabinete ministerial.

“Presiones constantes y percepciones de incumplimiento ante respuestas no inmediatas”, denuncia el texto.

Una segunda denuncia dos semanas después

La segunda denuncia fue presentada el 16 de junio y acusa directamente a Marín de “acoso laboral y de género“. La víctima asegura haber sido marginada de procesos internos tras diferencias con integrantes del equipo ministerial.

“La ministra no solo impidió mi adecuada contratación, sino que comenzó a ignorarme, quitándome el saludo e incluso evitando mirarme cuando entraba en una oficina en la que yo estaba, actuando como si no conociera mi nombre”, citó The Clinic.

En ese escrito se incluye una de las frases más duras contra la secretaria de Estado: “Me cuesta creer que precisamente en el Ministerio de la Mujer sea maltratada, denostada y humillada de esta manera“.

En la misma línea, la funcionaria describe que el incidente la hizo sentir “profundamente vulnerada y poco valorada como profesional, como persona e incluso como mujer“.

Tras consultar al ministerio, desde The Clinic detallaron que el organismo aseguró “no tener conocimiento de ningún tipo de denuncia” y aseguraron que la ministra no ha sido notificada “de estas quejas“.

La salida de Daniela Castro

La publicación de las denuncias coincide con la reciente salida de la subsecretaria Daniela Castro, quien fue removida de su cargo tras una mediática reunión sostenida con el presidente José Antonio Kast en La Moneda.

Según fuentes citadas por The Clinic, durante los meses previos se habían acumulado tensiones entre los equipos de Marín y Castro, situación que incluso había generado preocupación entre funcionarios de la repartición.

Aunque la exsubsecretaria evitó profundizar en las diferencias al abandonar el cargo, sí entregó antecedentes sobre los conflictos internos durante su conversación con el mandatario.

Activación de Ley Karin en la cartera

La crisis en el Ministerio de la Mujer sumó un nuevo capítulo tras la salida de Daniela Castro. Según reveló The Clinic, la semana pasada se activó por primera vez un protocolo de la Ley Karin en la cartera, luego de una denuncia por acoso laboral contra una asesora de confianza de la exsubsecretaria.

El caso estaría vinculado a un episodio de violencia verbal ocurrido en dependencias del ministerio y que fue descrito como una situación de “humillación” y maltrato psicológico. Debido a las normas de resguardo contempladas en la ley, no se dieron a conocer las identidades de las personas involucradas.

A ello se agregan cuestionamientos por una modificación de grado firmada por Castro minutos antes de dejar el cargo.