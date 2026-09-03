Subsecretaria de Diplomacia de EEUU afirma que “extremistas de izquierda quemaron el Metro” en el estallido social

La mujer fuerte de la administración de Donald Trump opinó sobre el estallido social ocurrido en Chile en 2019, dando pie a un intenso debate.

Sarah Rogers, subsecretaria de Diplomacia Pública de Estados Unidos, aseguró este miércoles que “extremistas de izquierda quemaron el Metro”, como parte de su opinión sobre el estallido social de 2019 en Chile.

Sus declaraciones se dieron en el marco del Foro Madrid, cumbre que por estos días reúne a políticos y líderes de derecha y extrema derecha en San Carlos de Apoquindo, en Santiago.

Fue precisamente en su alocución, de cerca de 20 minutos, que la autoridad norteamericana se despachó la afirmación que no pasó inadvertida.

“La política de resentimiento es la razón de por qué aquí en Chile, en 2019, extremistas de izquierda quemaron el Metro y destruyeron negocios, mientras tratabas de chantajear al país para tener una nueva Constitución que restringiera libertades y repudiara la fundación de la civilización occidental”, sostuvo.





Pero no fue la única parte de su discurso que llamó la atención. Rogers, una de las mujeres fuertes de la política exterior de la administración de Donald Trump, también abordó lo que denominó como “la política del resentimiento”.

“La política del resentimiento no quiere apoderarse de tu riqueza. No quiere que tengas éxito, quiere que fracases. Sostienen que las multitudes tienen el derecho de arrasar con todo y, de ponerte en su camino, lo tienes merecido”, señaló al respecto.

Ambas declaraciones fueron destacadas y resubidas por la Embajada de Estados Unidos en Chile a través de redes sociales, dando pie a un debate sobre una presunta intromisión en asuntos internos de Chile.

Bilateral Kast-Milei por Foro Madrid

En el marco del Foro Madrid tambipen se dio la reunión bilateral entre el presidente José Antonio Kast y el mandatario trasandino Javier Milei.

En la cita, ambos jefes de Estado reafirmaron la soberanía nacional sobre el Estrecho de Magallanes establecida en los tratados de 1881 y 1984, zanjando la polémica que hace unos días protagonizaron ambos países.